Швеция — Россия: шведы открыли счёт уже на 16-й секунде полуфинала МЧМ

Сборная Швеции сумела быстро открыть счёт в матче со сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Уже на 16-й секунде точным бросок удался Виктору Сёдерстрёму.



«Чемпионат» проводит текстовую-онлайн трансляцию матча.



Состав сборной Швеции:



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.