Швеция — Россия: Аскарова заменили на Мифтахова после четырёх пропущенных шайб

В третьем периоде матча сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира россияне провели замену вратаря. После четвёртой пропущенной шайбы голкипера Ярослава Аскарова сменил Амир Мифтахов.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.
Состав сборной Швеции:
Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
- 4 января 2020
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