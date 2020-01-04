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Швеция — Россия: Мифтахову удался отличный сейв в третьем периоде

Швеция — Россия: Мифтахову удался отличный сейв в третьем периоде
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Голкиперу сборной России Амиру Мифтахову удался отличный сейв в третьем периоде матча со сборной Швеции в полуфинале МЧМ-2020. Напомним, Мифтахов вышел на замену Ярославу Аскарову.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Состав сборной Швеции:

Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

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