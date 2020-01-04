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Р. Ротенберг — о победе России: надо сохранять спокойствие, сейчас главное — финал

Р. Ротенберг — о победе России: надо сохранять спокойствие, сейчас главное — финал
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче МЧМ-2020 со Швецией (5:4 ОТ).

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«Поздравляю всех болельщиков с победой! Всех, кто поддерживал нас! Сейчас надо экономить силы, у нас есть время до воскресного финала, самая важная игра — следующая. Мы уже готовимся к ней. Я нахожусь в Остраве вместе с нашей сборной.

Хочу поблагодарить всех за поддержку, команда всё это чувствует. Все добрые слова, сказанные в её адрес. Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все — молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал. Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире. Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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