Брагин — о замене Аскарова: в таких матчах вратарь должен выручать

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.

«Играли очень неплохо, компактно старались сыграть, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное — даже проигрывая, верили в победу и до конца играли. Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо ещё посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах.

Все ребята уже успокоились. Понимают, что самая главная игра завтра. Перед овертаймом самое главное было составить правильные пары нападающих. Да, опять немножко удаления подвели. Эмоции, что ли, я не знаю. Что могу сказать о Морозове? Да у нас в сборной все нормальные ребята, с хорошим будущим, много от них сейчас зависит, как развиваться будут. Вчера у нас была серьёзная беседа с Иваном по итогам четвертьфинала, неважно он там сыграл. И это подействовало. С Соколовым тоже разговаривали. Это чистая психология молодых игроков. Хорошо, что у нас имеется опыт работы с ними», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.