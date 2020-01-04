Брагин — о замене Аскарова: в таких матчах вратарь должен выручать

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.
«Играли очень неплохо, компактно старались сыграть, агрессивно. Пропустили необязательные голы после удалений, но самое главное — даже проигрывая, верили в победу и до конца играли. Не скажу, что Аскаров плохо сыграл, но в таких играх… Надо ещё посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах.
Все ребята уже успокоились. Понимают, что самая главная игра завтра. Перед овертаймом самое главное было составить правильные пары нападающих. Да, опять немножко удаления подвели. Эмоции, что ли, я не знаю. Что могу сказать о Морозове? Да у нас в сборной все нормальные ребята, с хорошим будущим, много от них сейчас зависит, как развиваться будут. Вчера у нас была серьёзная беседа с Иваном по итогам четвертьфинала, неважно он там сыграл. И это подействовало. С Соколовым тоже разговаривали. Это чистая психология молодых игроков. Хорошо, что у нас имеется опыт работы с ними», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 января 2020
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:15
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:19
-
19:10
-
19:05
-
18:56
-
18:51
-
18:32
-
18:12
-
18:09
-
18:02
-
17:47
-
17:42
-
17:32
-
17:22
-
17:12
-
17:05