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Фагемо: классно России, она сыграет в финале. Хотел бы я быть на их месте

Фагемо: классно России, она сыграет в финале. Хотел бы я быть на их месте
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Швеции по хоккею Самуэль Фагемо прокомментировал результат матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира. Швеция потерпела поражение в матче со сборной России со счётом 4:5 ОТ.

«Была равная игра, мы знали, что так и будет, это полуфинал. Был хороший, тяжёлый матч, мы создавали много моментов. Россиянам повезло с голами в большинстве. Сейчас ощущается грусть. Да, мы потеряли Хёгландера в самом начале, нам пришлось много играть в меньшинстве. Это тяжело, но соперник воспользовался удачными отскоками. Да, Альнефельт великолепный сейв сделал на Марченко, оставил нас в игре.

Голы Соколова? Россия — хорошая команда. Классно им, они будут играть в финале. Хотел бы я быть на их месте. Да, это был самый сложный матч на турнире. Мы не хотели проигрывать, но проиграли, так что, конечно, это тяжело», — передаёт слова Фагемо корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Молодёжная сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ
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