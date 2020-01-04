Молодёжная сборная России впервые за четыре года вышла в финал МЧМ

Сборная России обыграла команду Швеции со счётом 5:4 ОТ в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею.
Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года, с тех пор как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).
Шведы сумели быстро открыть счёт, уже на 16-й секунде встречи ворота Ярослава Аскарова поразил защитник Расмус Сандин. Через две с половиной минуты россияне сумели отыграться, большинство реализовал форвард Иван Морозов. Вскоре сборная России вновь использовала численное преимущество «5 на 4», автором гола стал нападающий Александр Хованов. На 13-й минуте россияне упрочили преимущество — после ошибки голкипера шведов ворота поразил форвард Егор Соколов. До перерыва Швеция отыграла одну шайбу усилиями Самуэля Фагемо. На 32-й минуте Сандин отправил ещё одну шайбу в ворота сборной России. В первой половине третьего периода соперники обменялись голами Нильса Лундквиста и Соколова. Встреча перешла в овертайм, где победу россиянам принёс Иван Морозов.
- 4 января 2020
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