Ковальчук примерил форму «Монреаля». Фото
Российский нападающий Илья Ковальчук примерил форму своего нового клуба «Монреаль Канадиенс».
Напомним, россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
Фото Ильи Ковальчука в форме «Монреаля» можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаль Канадиенс».
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номером, который отдаст ему Бретт Кулак, который теперь возьмёт 77-й номер.
Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.
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