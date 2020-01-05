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Ковальчук примерил форму «Монреаля». Фото

Ковальчук примерил форму «Монреаля». Фото
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Илья Ковальчук примерил форму своего нового клуба «Монреаль Канадиенс».

Напомним, россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

Фото Ильи Ковальчука в форме «Монреаля» можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номером, который отдаст ему Бретт Кулак, который теперь возьмёт 77-й номер.

Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.

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