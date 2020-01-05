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Капитан канадцев, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ-2020

Капитан канадцев, не снявший шлем во время гимна России, может пропустить финал МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Капитан национальной команды Канады Баретт Хэйтон может пропустить финал молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею со сборной России.

Хэйтон во время полуфинального матча со сборной Финляндии (5:0) получил повреждение в борьбе защитником Ласси Томсоном. Игрок врезался в борт, после чего некоторое время просидел на скамейке запасных, а затем отправился в раздевалку.

«Первоначальный прогноз для Хэйтона не внушает оптимизма. Его ещё не вывели из состава и его состояние оценят утром. Но первый вердикт – Хэйтон пропустит финальный матч», — сообщил в «Твиттере» хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли.

Напомним, после матча группового этапа между сборными России и Канады (6:0) Хэйтон оказался в центре скандального эпизода. Он не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожать руку капитану канадцев. После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за этот инцидент.

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