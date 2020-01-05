Нападающий «Рейнджерс» Бучневич забросил свою 50-ю шайбу в НХЛ
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Роджерс-Арена». Идёт 1-й период, счёт в матче ничейный – 1:1.
Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отличился заброшенной шайбой на 8-й минуте встречи. Результативная передача на счету нападающего Криса Крайдера, вступившего несколько раз в единоборства за шайбу у борта, перед тем как вывести россиянина на бросок.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Теперь на счету россиянина 23 (7+16) очка в 41 матче нынешнего сезона. Он является 5-м бомбардиром команды.
Всего в НХЛ Бучневич проводит 220-ю игру, в которых он набрал 124 (50+74) очка.
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