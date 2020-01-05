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Белорусский нападающий Евгений Оксентюк повторил трюк Свечникова в OHL

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк повторил трюк Свечникова в OHL
Хоккей / Прочие 0

В Хоккейной лиге Онтарио (OHL) белорусский нападающий «Флинт Файрбёрдс» Евгений Оксентюк забросил шайбу в стиле лакросс в игре с «Лондон Найтс» (3:4 ОТ).

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Флинт Файбёрдс».

Белорус повторил гол россиянина Андрея Свечникова, защищающего цвета «Каролины Харрикейнз», который забросил в подобном стиле уже 2 шайбы в этом сезоне.

Оксентюк набирает в OHL очки в 13 матчах подряд. Всего на счету 18-летнего нападающего 42 (16+26) очка в 31 матче нынешнего сезона.

Летом минувшего года хоккеист находился в Ванкувере на драфте НХЛ, однако ни один клуб не выбрал белоруса. После чего он сначала отправился в тренировочный лагерь «Монреаля», а дальше оказался в OHL в команде «Флинт Файбёрдс».

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За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.
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