Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин — о полуфинале МЧМ-2020: все смотрели хоккей. Бекстрём грустный

Овечкин — о полуфинале МЧМ-2020: все смотрели хоккей. Бекстрём грустный
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрел ли он полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 года, в котором сборная России обыграла Швецию (5:4 ОТ).

«Мы все смотрели хоккей. Бэкки грустный», — сказал Овечкин, посмотрев в этот момент на партнёра по команде Никласа Бекстрёма.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.

Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).

Задоров поиздевался над Ландескогом после поражения Швеции в полуфинале МЧМ-2020
«Ощущения — отстой». Горе шведов после поражения от России
Игроки завидовали нашей молодёжке, а главный тренер назвал её фаворитом МЧМ-2020.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020