Овечкин — о полуфинале МЧМ-2020: все смотрели хоккей. Бекстрём грустный

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрел ли он полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира 2020 года, в котором сборная России обыграла Швецию (5:4 ОТ).
«Мы все смотрели хоккей. Бэкки грустный», — сказал Овечкин, посмотрев в этот момент на партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.
Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).
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