Карандин — об удалении Хёгландера: арбитры не нарушили судейскую этику

Известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением об арбитраже полуфинала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции (5:4 ОТ).

«Всем памятна Олимпиада в Корее, когда арбитры принялись фантазировать в концовке финала — и сначала на последних секундах основного времени удалили Калинина, а затем в овертайме немца, ударившего клюшкой Дацюка. При этом похожие фолы в первой половине финала не фиксировались.



Вот там, несмотря на статус матча, было не полностью профессиональное судейство. Тогда как во вчерашнем полуфинале арбитры на первых же минутах задали уровень судейства, оценив атаку Хёгландера на Денисенко по максимуму. Это правильное и своевременное решение, оно сразу же дисциплинировало обе команды и исключило грязную игру в дальнейшем. Считаю, во многом благодаря строгому арбитражу мы увидели такой качественный матч. Надеюсь, точно так же отработают судьи и в финале.

Говорят, что Хёгландер бил плечом, а не локтем? На мой взгляд, это оценки дилетантов. Удар в голову был очевидным, плечом или локтем — можно долго делить движение шведа на фазы и, возможно, спорить. Но самое главное то, что судьи действовали строго по букве правил и, скажем так, не нарушили судейскую этику», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

