Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карандин — об удалении Хёгландера: арбитры не нарушили судейскую этику

Карандин — об удалении Хёгландера: арбитры не нарушили судейскую этику
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением об арбитраже полуфинала молодёжного чемпионата мира между сборными России и Швеции (5:4 ОТ).

«Всем памятна Олимпиада в Корее, когда арбитры принялись фантазировать в концовке финала — и сначала на последних секундах основного времени удалили Калинина, а затем в овертайме немца, ударившего клюшкой Дацюка. При этом похожие фолы в первой половине финала не фиксировались.

Вот там, несмотря на статус матча, было не полностью профессиональное судейство. Тогда как во вчерашнем полуфинале арбитры на первых же минутах задали уровень судейства, оценив атаку Хёгландера на Денисенко по максимуму. Это правильное и своевременное решение, оно сразу же дисциплинировало обе команды и исключило грязную игру в дальнейшем. Считаю, во многом благодаря строгому арбитражу мы увидели такой качественный матч. Надеюсь, точно так же отработают судьи и в финале.

Говорят, что Хёгландер бил плечом, а не локтем? На мой взгляд, это оценки дилетантов. Удар в голову был очевидным, плечом или локтем — можно долго делить движение шведа на фазы и, возможно, спорить. Но самое главное то, что судьи действовали строго по букве правил и, скажем так, не нарушили судейскую этику», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Лидер сборной Швеции Хёгландер избежал дисквалификации за удар Денисенко
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020