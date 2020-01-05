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Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой

Ферраро: на МЧМ Аскаров ничего не мог поймать. Это нервы, или игра была слишком быстрой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Комментатор TSN Рэй Ферраро поделился впечатлением от игры вратаря молодёжной сборной России Ярослава Аскарова на МЧМ-2020.

«Я не видел его в деле до этого турнира. Ожидал от него совсем другую игру, но он ничего не мог поймать, ему постоянно забрасывали со стороны ловушки, его ноги постоянно двигались. Не знаю, нервы это или просто игра слишком была быстрой для него. А это возможно, ведь ему только 17 лет. Это не значит, что в будущем он не станет прекрасным вратарём, но пока кажется, что этот турнир для него слишком быстрый. Вот в следующем декабре игра здесь не будет для него слишком быстрой, через год он будет совсем другим.

Для меня он опустится ниже в рейтинге драфта НХЛ, но я не смотрел за ним в течение 30-40 матчей, как скауты. Скажу так: теперь все, кто думал взять его высоко на драфте, будут бронировать немало билетов на самолёты, чтобы снова его просмотреть и понять, нормальна ли для него такая игра. Я могу говорить только о том, что видел сам. А я видел вратаря, который испытывал большие проблемы.

Я совсем ничего не знал о Воронкове, мне он нравится. Большой, сильный, может двигать шайбу. Я знал Морозова, Марченко и Подколзина по прошлому году, но мой любимый игрок – Романов. Очень нравится, как он играет, он смелый, агрессивный, с потрясающим катанием. В этом году он выглядит лидером, видно, что внутри у него горит огонь соперничества. Думаю, он невероятный игрок», — сказал Ферраро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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