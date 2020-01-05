«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3

Челябинский «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 16-й минуте в большинстве открыл форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде шайбы Александра Авцина и Ника Бэйлена довели счёт до разгромного. В третьем игровом отрезке хоккеистам казанского клуба удалось отыграться, голами отметились Станислав Галиев и Данис Зарипов дважды. Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Артём Галимов.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 42 матчах казанский клуб набрал 64 очка. «Трактор» идёт на последнем, 12-м месте, имея 38 очков после 46 матчей.