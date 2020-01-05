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«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3

«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 16-й минуте в большинстве открыл форвард «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде шайбы Александра Авцина и Ника Бэйлена довели счёт до разгромного. В третьем игровом отрезке хоккеистам казанского клуба удалось отыграться, голами отметились Станислав Галиев и Данис Зарипов дважды. Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Артём Галимов.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В 42 матчах казанский клуб набрал 64 очка. «Трактор» идёт на последнем, 12-м месте, имея 38 очков после 46 матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Основин, Кэлоф) – 14:48' (5x4)   0:2 Авцин (Карлин, Косов) – 29:07' (5x5)   0:3 Бэйлен – 32:39' (5x5)   1:3 Галиев (Зарипов, Галимов) – 40:58' (5x4)   2:3 Зарипов (Викстранд, Галимов) – 52:42' (5x5)   3:3 Зарипов (Галимов) – 58:28' (5x5)   4:3 Галимов – 62:40' (3x3)
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