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Кудашов: СКА удалось справиться с прессингом и навязать свою игру в матче с «Динамо» Мн

Кудашов: СКА удалось справиться с прессингом и навязать свою игру в матче с «Динамо» Мн
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20

«Считаю, что играли против сильной, организованной команды. Нам удалось справиться с прессингом не без помощи болельщиков и навязать свою игру. В нужные моменты мы забили голы. Доволен заработанными двумя очками.

Что поменяли после матча в Хельсинки? Естественно, никого не устроил тот счёт, с которым мы проиграли, та игра, поэтому мы провели разбор полётов. Была произведена работа над ошибками.

Первый гол Глотова? Мы постоянно приглашаем ребят из других команд нашей системы», — сказал Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Шайбы Аалтонена и Глотова помогли СКА в гостях обыграть минское «Динамо»
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