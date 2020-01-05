Пелино: «Куньлунь» мог забить, была штанга, «Локомотив» вытаскивал шайбу с ленточки

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Ярославцы победили со счётом 5:0.
«Каждый раз, побеждая в КХЛ, нужно радоваться победе. Я согласен, что первый период был ровным. Противник мог забить, была штанга, мы вытаскивали шайбу с ленточки своих ворот.
Я был счастлив, что нам удалось забить первыми, ведь в такой игре кто забивает первым, тот получает преимущество. Первый гол придал нам уверенности, и дальше играли хорошо.
Рад, что удалось победить команду, с которой больше в сезоне не увидимся.
Считаю «Куньлунь» хорошей командой. У них вернулись игроки, и когда они наберут форму, будет лучше. Они борются за плей-офф, и, наверное, всё получится.
Рад за Рому Савченко, он забил сегодня две шайбы. Безусловно, он кандидат на игру в большинстве.
Я думаю, что это важно для игроков такого уровня – уметь играть на любой позиции. Что касается Красковского – да мы его использовали с краю, он должен уметь это. Мы знаем, что ему лучше в центре, но любой игрок должен уметь играть на любой позиции», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 5 января 2020
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