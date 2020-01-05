Пелино: обязательно буду смотреть финал МЧМ с женой и сыном

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира, в котором сыграют сборные России и Канады.
«Думаю, финал молодёжного чемпионата мира будет интересным. Я обязательно буду смотреть его со своей женой и сыном. Нам надо забыть 0:6 на групповом этапе. У меня большое сердце, и оно принадлежит Канаде, но в нём есть место и для России. Если выиграет Канада, я буду очень рад, а если победит Россия, то порадуюсь за своих игроков из «Локомотива».
В 1997 году я был частью молодёжки Канады. Нет, я не был игроком, я был одним из тренеров. В полуфинале мы тогда обыграли Россию, а в финале американцев. Это очень круто — победить на молодёжном уровне. Я рад, что ребята испытают эти эмоции», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финала МЧМ. Встреча Россия — Канада начнётся в 21:00 мск.
- 5 января 2020
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