Квартальнов: «Трактор» сейчас на ходу, «Ак Барсу» было очень непросто

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ).
«Трактор» переигрывал нас все два периода во всех компонентах – у нас было много потерь, не цеплялись. Челябинск сейчас на ходу, хорошая команда. Было очень непросто, но гол, который мы забили, перевернул игру – третий период нам в большой-большой зачёт. Быстрый гол в большинстве, в концовке, согласен, нам где-то повезло.
У нас шесть иностранцев – следующий матч сыграет Билялов, приедет Мифтахов и будет вторым. Сегодня мы на него посмотрим, наверное, он будет играть, хотя там тренеры, наверное, решат. И там пойдём дальше, будем смотреть, чередовать. Пока до плей-офф всё-таки далековато, нам надо нащупать, найти свою игру. В третьем периоде нас сегодня и зритель гнал вперёд, но есть вопросы, которые надо улучшать», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
- 5 января 2020
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