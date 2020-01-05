Романов попал в символическую сборную МЧМ-2020 по версии TSN
Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборную молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии.
В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).
В эти минуты в Чехии проходит финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
Россия выигрывает у Канады в битве за золото МЧМ! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира.
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