Романов попал в символическую сборную МЧМ-2020 по версии TSN

Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборную молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии.

В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).

В эти минуты в Чехии проходит финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.