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Романов попал в символическую сборную МЧМ-2020 по версии TSN

Романов попал в символическую сборную МЧМ-2020 по версии TSN
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборную молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии.

В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).

В эти минуты в Чехии проходит финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. В финале встречаются сборные России и Канады.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

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