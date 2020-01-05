Ферраро: о, мальчики! Мне не нравится удаление Хэйтона, его там не было

Комментатор канадской телекомпании TSN, а в прошлом известный нападающий Рэй Ферраро прокомментировал удаление капитана сборной Канады Барретта Хэйтона во втором периоде финального матча МЧМ-2020 между сборными Канады и России.

«Удаление должно было быть у россиян. О, мальчики! Мне не нравится, что придумали арбитры. Это плохое решение. Там удаления не было», — отметил Ферраро в эфире TSN.

Отметим, что именно в этом большинстве сборная России открыла счёт (1:1, идёт второй период).

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.