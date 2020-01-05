Видео гола Томаса, который принёс сборной Канады победу в финале МЧМ-2020

В Чехии завершился финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею. Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.
Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
До этой встречи сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
Ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на турнире. В 2002 году россияне проиграли Канаде в матче группового этапа (2:5) и взяли реванш в финале (5:4). Спустя девять лет история повторилась. Канадцы победили в группе (6:3) и проиграли в финале (3:5). В 2013 году россияне проиграли во встрече предварительного раунда (1:4) и взяли реванш в матче за третье место (6:5 ОТ).
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