Хэйтон: всё решили детали, мы хорошо сыграли в большинстве, россияне — нет

Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон прокомментировал итоги финала МЧМ-2020, в котором канадская команда смогла отыграться со счёта 1:3 и одержать итоговую победу (4:3).

«Я благодарен всей нашей команде. У нас потрясающая «химия»! Сейчас я по-настоящему счастлив. Мы до конца верили в то, что можем выиграть. Сейчас у нас невероятные эмоции и ощущения. В игре всё решили детали. Мы хорошо реализовали своё большинство, российская сборная — не очень. Как чувствует себя моё больное плечо? На миллион баксов!», — сказал Хэйтон в эфире TSN.

К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца канадцы вышли вперёд.

В концовке матча россияне получили численное преимущество, а затем и сняли вратаря, но не смогли перевести игру в овертайм.