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Лафренье — MVP молодёжного чемпионата мира — 2020

Лафренье — MVP молодёжного чемпионата мира — 2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной Канады Алекси Лафренье был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии, сообщает официальный сайт соревнований. 18-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в 5 матчах турнира.

Напомним, в символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).

Организаторы турнира также назвали лучших, по их мнению, игроков. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).

Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3.

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