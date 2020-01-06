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Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление

Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.

«Эпизод с отменой удаления в концовке? Да, непонятное совещание там произошло у арбитров. Конечно, это чистые две минуты», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

Вайсфельд – о выбросе Канадой шайбы в концовке: на мой взгляд, это две минуты
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