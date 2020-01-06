Брагин – о попадании шайбы в камеру: непонятное совещание судей, это чистое удаление

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин прокомментировал решение главных арбитров финального матча МЧМ-2020 Россия — Канада отметить удаление форварда «кленовых листьев» Эйдана Дудаса за выброс шайбы за пределы площадки.
«Эпизод с отменой удаления в концовке? Да, непонятное совещание там произошло у арбитров. Конечно, это чистые две минуты», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 6 января 2020
-
02:42
-
02:38
-
02:36
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:10
-
02:09
-
02:00
-
01:50
-
01:43
-
01:40
-
01:37
-
01:37
-
01:36
-
01:31
-
01:26
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:56