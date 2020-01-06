Дюшейн — о победе Канады над Россией: господи, благослови камеру TSN
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн поздравил сборную Канады с победой на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Большие поздравления молодёжной сборной Канады. Горжусь тобой, Нолан Фут. Поздравляю, приятель. И Господи, благослови камеру TSN», — написал Дюшейн в своём «твиттере».
Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
Североамериканские болельщики предложили вручить титул MVP телекамере TSN
Читайте также
- 6 января 2020
-
04:01
-
03:56
-
03:44
-
03:33
-
03:28
-
02:42
-
02:38
-
02:36
-
02:33
-
02:26
-
02:24
-
02:10
-
02:09
-
02:00
-
01:50
-
01:43
-
01:40
-
01:37
-
01:37
-
01:36
-
01:31
-
01:26
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:23
-
00:22
Партнерский контент