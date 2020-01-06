Дюшейн — о победе Канады над Россией: господи, благослови камеру TSN

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшейн поздравил сборную Канады с победой на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Большие поздравления молодёжной сборной Канады. Горжусь тобой, Нолан Фут. Поздравляю, приятель. И Господи, благослови камеру TSN», — написал Дюшейн в своём «твиттере».

Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.