Ковальчук подарил часы Rolex с гравировкой Кулаку, у которого забрал 17-й номер

Новичок «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сделал подарок своему партнёру по команде Бретту Кулаку, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Лю. Россиянин подарил защитнику часы Rolex с гравировкой в знак благодарности, что тот отказался от номера «17», который получил Ковальчук. Кулак теперь будет выступать под номером «77», объяснив это любовью к цифре «7».



Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.



В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.



Согласен на КХЛ, если не получится в «Монреале». Ковальчук поговорил с канадскими СМИ А канадские болельщики повторяют слухи о том, что Илья ради «Монреаля» отказался от больших денег в России.