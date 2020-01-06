Ковальчук подарил часы Rolex с гравировкой Кулаку, у которого забрал 17-й номер
Новичок «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сделал подарок своему партнёру по команде Бретту Кулаку, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Лю. Россиянин подарил защитнику часы Rolex с гравировкой в знак благодарности, что тот отказался от номера «17», который получил Ковальчук. Кулак теперь будет выступать под номером «77», объяснив это любовью к цифре «7».
Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах.
В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Согласен на КХЛ, если не получится в «Монреале». Ковальчук поговорил с канадскими СМИ
А канадские болельщики повторяют слухи о том, что Илья ради «Монреаля» отказался от больших денег в России.
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