Салливан: у «Питтсбурга» не было энергии. Плотное расписание — это один из вызовов НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Флоридой Пантерз» (1:4).



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020



«В нас не было энергии, присутствовавшей в последних матчах. Но плотное расписание — это один из вызовов лиги. И хорошие команды должны понимать, как с этим справляться», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По два балла за результативность в составе победителей набрали Майк Хоффман (1+1) и Фрэнк Ватрано (1+1). Голами у «Флориды» также отметились Бретт Коннолли и Евгений Дадонов. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Макканн. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 21 минуту 34 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провёл матч на скамейке запасных.

Гол Дадонова помог «Флориде» в гостях обыграть «Питтсбург». У Малкина «-1»