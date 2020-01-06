Хартли: матч с «Барысом» — важнейший для обеих команд. Посмотрите на таблицу
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с казахстанским «Барысом». Встреча состоится сегодня, 6 января, начало матча в Балашихе — в 17:30 мск.
«Очевидно, это важнейший матч для обеих команд. Просто посмотрите на таблицу, а также на историю противостояния за последние годы. Матчи всегда получаются интересные. У них отличная команда, у нас отличная команда, все сражаются до последнего. Уверен, что болельщики «Барыса», а также болельщики «Авангарда» в Балашихе и в Омске очень ждут сегодняшнюю игру!», — приводит слова Хартли официальный сайт команды.
Напомним, ранее Хартли также высказался об итогах финального матча молодёжного чемпионата мира Канада — Россия (4:3).
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