Хартли: матч с «Барысом» — важнейший для обеих команд. Посмотрите на таблицу

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с казахстанским «Барысом». Встреча состоится сегодня, 6 января, начало матча в Балашихе — в 17:30 мск.



«Очевидно, это важнейший матч для обеих команд. Просто посмотрите на таблицу, а также на историю противостояния за последние годы. Матчи всегда получаются интересные. У них отличная команда, у нас отличная команда, все сражаются до последнего. Уверен, что болельщики «Барыса», а также болельщики «Авангарда» в Балашихе и в Омске очень ждут сегодняшнюю игру!», — приводит слова Хартли официальный сайт команды.



Напомним, ранее Хартли также высказался об итогах финального матча молодёжного чемпионата мира Канада — Россия (4:3).