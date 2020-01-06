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Хартли — о финале МЧМ: камера — часть площадки. Уверен, это правило пересмотрят

Хартли — о финале МЧМ: камера — часть площадки. Уверен, это правило пересмотрят
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от финала МЧМ-2020, где сборная Канады победила Россию со счётом 4:3.

«Великолепный турнир, великолепный матч! Молодёжный хоккей, эмоции постоянно перехлестывали через край: вы видели, сколько удалений получили обе команды и как здорово при этом играли вратари. Канаде удался незабываемый камбэк, но я очень впечатлён российской сборной.

Камера – MVP турнира? Я уверен, они пересмотрят это правило. Когда я увидел, как шайба полетела через стекло, я сказал: «О, нет!» К тому же и лайнсмен показал две минуты. Россия могла получить преимущество «6 на 3», но согласно правилам камера – часть площадки. Так Канада смогла удержать победу», — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».

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Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.
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