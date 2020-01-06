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Марченко — о поведении Хэйтона: недостойно капитана сборной, пусть ему будет стыдно

Марченко — о поведении Хэйтона: недостойно капитана сборной, пусть ему будет стыдно
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко подвёл итоги финала МЧМ-2020. Россияне проиграли команде Канады со счётом 3:4.

«Поражение есть поражение. Но мы выиграли серебряные медали, и надо радоваться этому. Хотели все выиграть, бились, старались, но немного не повезло. Командой ничего не обсуждали, какой смысл? Всё закончилось уже. Мы весь турнир были единой семьёй, единым коллективом, и это главное.

Эпизод с попаданием шайбы в камеру? Я на льду находился за тем игроком, который её выкидывал. Но я не судья, поэтому не могу ничего сказать. Поведение Хэйтона (игрок сборной Канады Баррет Хэйтон после матча группового этапа не снял шлем во время исполнения российского гимна, а в финальном матче выпрашивал у арбитров удаление для Егора Замулы. — Прим. «Чемпионата»)? Пусть говорит и делает, что хочет, и ему будет стыдно за это. Это нехорошее поведение, не достойное капитана», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Момент финала. Замула молился на скамейке штрафников после симуляции канадца Хэйтона
Канадец Хэйтон опять хотел нагадить России. Приукрашивал, искал кровь и улыбался, когда судьи удалили нашего защитника при счёте 2:1.
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