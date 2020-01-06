Марченко — о поведении Хэйтона: недостойно капитана сборной, пусть ему будет стыдно

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко подвёл итоги финала МЧМ-2020. Россияне проиграли команде Канады со счётом 3:4.

«Поражение есть поражение. Но мы выиграли серебряные медали, и надо радоваться этому. Хотели все выиграть, бились, старались, но немного не повезло. Командой ничего не обсуждали, какой смысл? Всё закончилось уже. Мы весь турнир были единой семьёй, единым коллективом, и это главное.

Эпизод с попаданием шайбы в камеру? Я на льду находился за тем игроком, который её выкидывал. Но я не судья, поэтому не могу ничего сказать. Поведение Хэйтона (игрок сборной Канады Баррет Хэйтон после матча группового этапа не снял шлем во время исполнения российского гимна, а в финальном матче выпрашивал у арбитров удаление для Егора Замулы. — Прим. «Чемпионата»)? Пусть говорит и делает, что хочет, и ему будет стыдно за это. Это нехорошее поведение, не достойное капитана», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.