Романов: ещё вообще не решил, уеду или не уеду в «Монреаль», мысли только о Кубке Гагарина

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов отметил, что очень рад оказаться в составе символической команды по итогам МЧМ-2020. Россияне в финале проиграли Канаде со счётом 3:4.

«Конечно, приятные ощущения, что вошёл в символическую сборную. А от того, что проиграли, безусловно, нет. Родители были со мной весь турнир, дедушка, конечно, звонил. Все болели, переживали, волновались. Это самый крутой день рождения в жизни? Да и предыдущий был крутым (6 января Романову исполнилось 20 лет. – Прим. «Чемпионата»). Да обычный день рождения. 20 лет мы встречали ещё после игры, просто встретил и уснул. В смысле мне должно быть обидно, что в молодёжной сборной больше не сыграю? Когда-то это должно было случиться. Я уже два года свои сыграл, теперь следующие. Не знаю, дадут ли отдохнуть в ЦСКА, не ко мне вопрос.

Знаю, что Ковальчук подписал контракт с «Монреалем», все уже об этом знают. Увидел в «Инстаграме», но никому ещё не гарантирую, уеду туда или не уеду, я ещё вообще не решил. У меня контракт с ЦСКА, мысли только о плей-офф и Кубке Гагарина, больше пока ни о чём не думаю», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в 2018 году на драфте НХЛ Романов был выбран «Монреаль Канадиенс» под 38-м номером.

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