«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова «+2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».
Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Коламбус» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.
В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Даллас Старз», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Анахайм Дакс».
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