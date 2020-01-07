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«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова «+2»

«Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес», у Гаврикова «+2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 15 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 19 минут и 42 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

Таким образом, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение за последние четыре игры. «Коламбус» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Даллас Старз», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Иафалло (Уокер, Копитар) – 01:26' (5x5)   1:1 Гербе (Нюквист, Дюбуа) – 26:53' (5x5)   1:2 Харрингтон (Милано, Фолиньо) – 30:40' (5x5)   1:3 Стенлунд (Веннберг, Веренски) – 44:49' (5x5)   2:3 Уокер (Клиффорд, Даути) – 51:15' (5x5)   2:4 Нюквист (Дюбуа) – 59:00' (en)
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