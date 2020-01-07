«Автомобилист» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Автомобилиста» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало — в 14:30 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Березин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Гуркин— Батыршин, Литовченко— Холланд — Секстон;
Бодров — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Обидин— Плэтт — Попов, Овчинников.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка— Хабаров, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов— Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;
Логинов, Шашков— Торченюк— Коротков.
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