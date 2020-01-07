«Автомобилист» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 января, начало — в 14:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Автомобилист»:



Коварж (Фомин)

Березин — Василиевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Гуркин— Батыршин, Литовченко— Холланд — Секстон;

Бодров — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Валитов, Обидин— Плэтт — Попов, Овчинников.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка— Хабаров, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов— Тимашов, Чесалин — Комаров — Макаров;

Логинов, Шашков— Торченюк— Коротков.