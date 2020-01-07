Финал МЧМ-2020 стал самым популярным матчем в истории турнира, транслируемым в Европе

Финал молодёжного чемпионата мира 2020 года между сборными России и Канады (3:4) стал самым популярным матчем в истории турнира, транслируемой в Европе. Как сообщает TSN, встречу посмотрели в среднем 4,2 млн зрителей.

Молодёжный чемпионат мира—2020 стартовал 26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец и завершился 5 января. В финальном матче турнира подопечные Валерия Брагина уступили сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. К середине третьего периода российская сборная вела со счётом 3:1, но позволила сопернику отыграться. А уже за четыре минуты до конца основного времени канадцы вышли вперёд.

Уже известен состав групп МЧМ-2021. В группе А встретятся победитель финального матча МЧМ-2019 команды Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. В группе B сыграют сборные России, Швеции, США, Чехии и Австрии.