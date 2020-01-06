«Двое позвонили, поздравляли с победой на МЧМ». Сборная России вернулась домой

В понедельник, 6 января, молодёжная сборная России вернулась в Москву с серебряными медалями чемпионата мира. Напомним, что в финале турнира наши ребята в упорной борьбе проиграли сверстникам из Канады – 3:4. Изначально планировалось, что сборная прилетит из Остравы в столичный аэропорт «Шереметьево», но в итоге коллектив Валерий Брагина прибыл в «Домодедово».

Эпоха Брагина уже ушла. Но вопрос с тренером – не главный для российской молодёжки Без системы подготовки кадров мы никогда не научимся побеждать стабильно. Хоть с Брагиным, хоть без него.

Российскую молодёжку встречали в Москве по-чемпионски. Никто не ставил в укор ребятам обидное поражение от «кленовых листьев». Все видели, что российские хоккеисты полностью выложились на льду и отдали все свои силы и эмоции.

— Для нас эти ребята настоящие чемпионы, мы болели за них весь турнир! – говорили болельщики, встречавшие команду в аэропорту.

Людей, кстати, пришло прилично. Выходившие из международной зоны пассажиры удивлялись: «Кого это здесь встречают с камерами и флагами?». «Нашу молодёжку, которая выиграло серебро», — объясняли недоумевавшим людям стоявшие рядом журналисты и телевизионщики.

Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»

В 18:20 мск борт с хоккеистами и всей российской делегацией приземлился в Москве. Первыми из зоны таможенного контроля вышли первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и тренер команды Игорь Ларионов, которого сходу начали спрашивать про конфуз с показом старой встречи 2011 года на «Матч ТВ».

— Мы живём в XXI веке, такие вещи не должны происходить. Я слышал про это, да. Какая-то акция непонятная. Это полный непрофессионализм и большой минус для «Матч ТВ». Ребята играют потрясающий матч за золото, а в это время идёт повтор игры девятилетней давности – это, конечно, не очень хорошо. Люди сами виноваты? Я не могу читать их мысли, — заявил Ларионов.

Следом начали выходить игроки, которых встретили громкими овациями.

Видео доступно на «Чемпионате».

Увы, не все прилетели здоровыми. Так, у защитника Александра Романова, вошедшего в символическую сборную всего турнира, подозрение на перелом руки. Травму Романов получил в игре с Канадой, когда ему в руку попала шайба. Романова поздравили с 20-летием – он прилетел в Москву в свой юбилей. Больше на молодёжных чемпионатах мира Романов выступить не может – не пройдёт по возрасту.

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Привычно словоохотлив был форвард Егор Соколов, который стал едва ли не главным любимчиком всех болельщиков за свою открытость и позитив.

«Конечно, мы все максималисты и все хотим выиграть. Но не думаю, что из-за того, что проиграли в финале, мы должны повесить голову, не смотреть друг другу в лицо и говорить, что жизнь на этом закончилась. Мы вторые, да, все мы максималисты, но серебро – тоже успех.

Понимаю ли, насколько я популярен в России и что мои видео стали вирусными? Я просто оговорился на английском, так получилось. Сейчас запустили тренд – Соколов, tomorrow и так далее. Приятно, что люди обратили на это внимание, но скажу ещё раз – я с гордостью вхожу в сборную России, всем спасибо за поддержку. Это было лучшее время.

Тут, в аэропорту, подходили люди пообщаться, сказали, что я классные интервью даю, посмеяться. Я такой сам по себе, открытый человек, пошутить всегда люблю. Нет такого, что я буду стоять с грустным лицом и давать интервью», — рассказал Соколов.

Форвард из системы СКА Кирилл Марченко тоже не отказал в общении прессе, заявив, что капитану канадцев Барретту Хэйтону должно быть стыдно за своё поведение на чемпионате мира. По мнению Марченко, Хэйтон недостоин быть капитаном Канады и ему должно быть стыдно.

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Интересно, что ещё до прилёта молодёжки выступил президент ФХР Владислав Третьяк. И всё по той же злополучной теме с показом старого матча на «Матч ТВ».

«Мне двое даже позвонили и с победой поздравили. Двое купились на это! Причем оба — люди хоккейные. Один человек написал поздравление. Я подумал: с чего они взяли, что мы выиграли? Я ж не знал, что параллельно показывали матч 2011 года. Думаю, наверное, люди после 3:1 в нашу пользу решили, что победа в кармане и стали поздравлять. Да я сам в тот момент поверил в победу, думал, что не упустят.

Но ничего страшного в этой ситуации нет. Болельщики – молодцы, что переживали за нашу команду. Канадцев на самом чемпионате было 4000! Такое ощущение сложилось, что в Канаде играли. Откуда столько людей приехало, даже не знаю, но поддерживали они свою команду здорово», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Впереди у хоккеистов молодёжной сборной небольшой отдых и снова в бой. Уже совсем скоро все разъедутся по своим командам. Молодёжный чемпионат мира остался в прошлом.