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«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»

«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Начало встречи осталось за командой хозяев, забросившей две шайбы усилиями нападающих Павла Дацюка и Найджела Доуса. Подопечные Николая Заварухина сумели отыграться ещё до перерыва, голы в актив записали форварды Егор Миловзоров и Виктор Комаров. Вскоре «Сибирь» вышла вперёд, точный бросок удался нападающему Юусо Пустинену. На 48-й минуте шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Дацюк – 04:22' (5x5)   2:0 Доус (Секстон, Мэйсек) – 08:38' (5x4)   2:1 Миловзоров (Логинов, Шаров) – 10:05' (5x4)   2:2 Комаров – 16:36' (5x5)   2:3 Пуустинен (Руохомаа, Шаров) – 29:39' (5x5)   3:3 Голышев (Доус, Василевский) – 47:07' (4x3)   3:4 Шаров (Логинов, Комаров) – 64:21' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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