Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» забила решающий гол «Автомобилисту» после удаления Дацюка в овертайме

«Сибирь» забила решающий гол «Автомобилисту» после удаления Дацюка в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Решающий гол забил форвард «Сибири» Александр Шаров, реализовав большинство в овертайме. Удаление получил нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, наказанный штрафом в две минуты за подножку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Начало встречи осталось за командой хозяев, забросившей две шайбы усилиями нападающих Павла Дацюка и Найджела Доуса. Подопечные Николая Заварухина сумели отыграться ещё до перерыва, голы в актив записали форварды Егор Миловзоров и Виктор Комаров. Вскоре «Сибирь» вышла вперёд, точный бросок удался нападающему Юусо Пустинену. На 48-й минуте шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил Шаров.

«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020