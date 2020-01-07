«Сибирь» забила решающий гол «Автомобилисту» после удаления Дацюка в овертайме

Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Решающий гол забил форвард «Сибири» Александр Шаров, реализовав большинство в овертайме. Удаление получил нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, наказанный штрафом в две минуты за подножку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Начало встречи осталось за командой хозяев, забросившей две шайбы усилиями нападающих Павла Дацюка и Найджела Доуса. Подопечные Николая Заварухина сумели отыграться ещё до перерыва, голы в актив записали форварды Егор Миловзоров и Виктор Комаров. Вскоре «Сибирь» вышла вперёд, точный бросок удался нападающему Юусо Пустинену. На 48-й минуте шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил Шаров.