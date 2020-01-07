Мартемьянов: дисциплина «Автомобилиста» оставляет желать лучшего. Хорошо, что взяли очко
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Сибирью» (3:4 ОТ).
«Плохую службу сыграли быстрые голы. После этого команда сразу начала играть не в тот хоккей, который мы хотели видеть. Нас моментально наказали. Игровая дисциплина оставляет желать лучшего. Два удаления на ровном месте – нарушение численного состава и вратарское удаление. Боевая игра, хорошо, что взяли очко.
Я заменил Коваржа не из-за того, что он пропустил голы, а чтобы встряхнуть команду. Чистый тактический ход. Коварж – вратарь номер один. К нему особых претензий нет. Но Фомин молодец, он прибавляет, надеемся, что вырастет в хорошего вратаря», — рассказал тренер на пресс-конференции.
«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»
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