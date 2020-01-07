Заварухин: «Сибири» повезло, когда Доус не попал в пустые ворота

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 ОТ).



«Хорошая игра. Наверное, понравилась болельщикам. Было много азарта, борьбы. Хорошие голы, хорошее большинство у соперника, где-то и мы хорошо сыграли в большинстве.



В концовке нам повезло, когда Доус не забил в пустые ворота. В овертайме мы воспользовались удалением соперника. Ребята — молодцы. Ложились под шайбу, блокировали броски. Командная победа», — сказал Заварухин на пресс-конференции.



Начало встречи осталось за командой хозяев, забросившей две шайбы усилиями нападающих Павла Дацюка и Найджела Доуса. Подопечные Николая Заварухина сумели отыграться ещё до перерыва, голы в актив записали форварды Егор Миловзоров и Виктор Комаров. Вскоре «Сибирь» вышла вперёд, точный бросок удался нападающему Юусо Пустинену. На 48-й минуте шайбу забросил форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил нападающий «Сибири» Александр Шаров.

«Автомобилист» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Сибири»