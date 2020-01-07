Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит Матч звёзд КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит ФОНБЕТ Матч Звёзд КХЛ 2020 года, сообщил директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.
«Пятидневную паузу между матчами чемпионата КХЛ нужно использовать для плановых медицинских восстановительных процедур», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, составы сборных дивизионов на Матч звёзд выглядят так:
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);
Защитники:
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);
Нападающие:
Вадим Шипачёв («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачёв (СКА, выбор КХЛ);
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков):
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);
Защитники:
Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);
Чарльз Дженовей («Торпедо», выбор СМИ);
Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);
Нападающие:
Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);
Александр Сёмин («Витязь», выбор КХЛ);
Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ);
Дивизион Харламова
Вратари:
Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);
Защитники:
Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);
Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);
Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);
Нападающие:
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);
Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);
Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);
Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);
Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);
Дивизион Чернышёва
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);
Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);
Защитники:
Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);
Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);
Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);
Нападающие:
Кирилл Семёнов («Авангард», выбор болельщиков);
Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);
Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);
Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ).
- 7 января 2020
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