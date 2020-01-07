Кудашов: будем разбираться и думать, что неудобного в «Спартаке»

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от проигранного матча со «Спартаком» (1:3).
«Соперник здорово воспользовался всеми нашими ошибками, особенно это было заметно в первом периоде. Второй и третий пропущенные голы — это следствие быстрых атак соперника, но мы об этом предупреждали команду. Мы старались и пытались вытащить матч, где-то у «Спартака» вратарь хорошо сыграл, где-то сами недостаточно лезли на ворота и мало бросали. Нам не хватило агрессии под воротами соперника.
Что неудобного в «Спартаке»? Будем разбираться и думать.
С МЧМ вернулось много игроков? У нас и до отъезда эти парни тренировались с основной командой. Я думаю, мы их будем привлекать к играм за основу», — цитирует Кудашова официальный сайт «Спартака».
- 7 января 2020
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