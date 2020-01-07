Воронков разбил молотком «телекамеру TSN». Из-за неё Канаде не дали удаление в финале МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Дмитрий Воронков в эфире клубного телевидения казанского «Ак Барса» разбил молотком импровизированную «телекамеру телеканала TSN».



Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Напомним, с камерой TSN случился спорный момент в концовке финального матча МЧМ-2020, когда шайба ударилась в камеру, а арбитры отменили решение лайнсмена дать игроку удаление за выброс. Россияне не получили важного для них удаления соперника и в концовке не сумели сравнять счёт, проиграв финал со счётом 3:4.



Некоторые болельщики из Северной Америки в «Твиттере» после окончания финального матча даже предложили дать титул MVP турнира телекамере, которая внесла большой вклад в триумф канадской команды.

Судьи со скандалом не дали России спасти финал. Побоялись удалять канадца за выброс шайбы Даже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал.