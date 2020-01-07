Губерниев создал флешмоб из-за трансляции финала МЧМ-2011, вызвав Тарасова и Канделаки

Известный комментатор Дмитрий Губерниев создал флешмоб после нашумевшей трансляции финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную встречу с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Начиная с полуфинала, матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил архивную запись матча Россия – Канада с молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
«Друзья, отличная мысль родилась! В связи с последними событиями, ярким всероссийским просмотром в эфире «Матч ТВ» хоккея 2011 года, запускаю флешмоб! А какими вы были в январе 2011-го? Мы на биатлоне девять лет назад были вот такими, молодыми и красивыми!» — написал Губерниев, разместив фото 2011 года.
Комментатор призвал к участию во флешмобе Тину Канделаки, Филиппа Киркорова, Дмитрия Тарасова и многих других известных людей.
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