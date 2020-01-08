Ковальчук набрал второе очко за «Монреаль». Видео

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт второй период, гости впереди со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук набрал второе очко за новый клуб. В середине второго периода россиянин вместе с Максом Доми ассистировал форварду Нику Судзуки, реализовавшему большинство.

Видео с передачей Ильи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

В нынешнем сезоне на счету Ковальчука 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх.