Ковальчук набрал второе очко за «Монреаль». Видео
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Монреаль Канадиенс». Идёт второй период, гости впереди со счётом 2:1.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук набрал второе очко за новый клуб. В середине второго периода россиянин вместе с Максом Доми ассистировал форварду Нику Судзуки, реализовавшему большинство.
Видео с передачей Ильи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
В нынешнем сезоне на счету Ковальчука 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх.
«Есть надежда, что он продолжит карьеру в НХЛ». Что пишут о дебюте Ковальчука в «Монреале»
Что пишут о дебюте россиянина в составе «Канадиенс», и как он сам оценил свой первый матч.
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