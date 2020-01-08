Строум: мне понравилось самообладание Шестёркина. Он просто занимался своими делами

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3) поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина.

«Для Шестёркина это была непростая игра, потому что он сразу же попал под давление домашнего льда. Да, „Мэдисон Сквер Гарден“ — это большая сцена. Игорь проделал отличную работу, сделал несколько мощных сейвов в третьем периоде. Мне очень понравилось его самообладание. Я ещё подумал: он очень спокойный. Вообще не казалось, что он нервничает. Просто парень занимается своими делами и выглядит хорошо», — цитирует Строума пресс-служба НХЛ.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА.