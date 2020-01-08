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Зибанеджад — о Шестёркине: приятно видеть, что парень сразу же одержал победу в НХЛ

Зибанеджад — о Шестёркине: приятно видеть, что парень сразу же одержал победу в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3) поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина.

«Он выглядит очень спокойно в воротах. И очевидно, это распространяется на всю команду. Приятно видеть, что парень сразу же одержал победу в НХЛ. И я скажу, что его уверенность заряжала всех нас», — цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА.

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