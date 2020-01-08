«Динамо» М — ЦСКА: Науменков получил «5+20» за удар клюшкой

Во втором периоде матча московского «Динамо» и ЦСКА удаление до конца встречи получил защитник «армейцев» Михаил Науменков. Судьи наказали хоккеиста ЦСКА штрафом «5+20» за удар клюшкой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Волков, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Аланов — Миронов, Моисеев — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Брюквин — Панкратов — Муранов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;

Попов — Карнаухов — Толчинский, Комиссаров.