«Динамо» М — ЦСКА: Науменков получил «5+20» за удар клюшкой

Во втором периоде матча московского «Динамо» и ЦСКА удаление до конца встречи получил защитник «армейцев» Михаил Науменков. Судьи наказали хоккеиста ЦСКА штрафом «5+20» за удар клюшкой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Волков, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Аланов — Миронов, Моисеев — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Брюквин — Панкратов — Муранов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;
Попов — Карнаухов — Толчинский, Комиссаров.
- 8 января 2020
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