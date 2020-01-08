Похвала от Никитина и потасовка Муранова с Марченко. Яркие фото победы ЦСКА

Сегодня, 8 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Динамо» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в московском дерби. Таким образом, «Динамо» проиграло три из четырёх встреч с ЦСКА в текущем регулярном чемпионате (1:2, 1:2, 3:0, 1:4).
Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На старте второго периода ЦСКА восстановил равновесие на табло, гол в актив записал защитник Богдан Киселевич. На 39-й минуте «армейский» клуб вышел вперёд, точный бросок удался нападающему Антону Слепышеву. Вскоре ЦСКА забил вновь, отличился форвард Иржи Секач. На 49-й минуте окончательный счёт установил нападающий «армейцев» Константин Окулов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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