Шестёркин рассказал, о чём спросил Панарин после дебютного матча за «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, о чём разговаривал с нападающим Артемием Панариным после матча матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (5:3).
«Да у нас там была пара шуточек. Артемий запустил их еще до матча, когда мы трепались. А после игры подъехал и спросил: «Ну, где твоя Rexona?» В том смысле, я так пропотел, что теперь мне потребуется дезодорант"», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.
Этот матч стал дебютным в НХЛ для 24-летнего голкипера «Рейнджерс. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб.
Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк».
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